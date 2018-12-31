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Рубрика: В мире

Лев растерзал 22-летнюю стажерку в зоопарке Северной Каролины

Текст: Андрей Васильев
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Лев, сбежавший из клетки, растерзал стажерку в зоопарке Северной Каролины, сообщает NBC News. 22-летняя Александра Блэк, уроженка Новой Палестины и недавняя выпускница университета штата Индиана, погибла во время обычной чистки вольера для животных. Она работала в зоопарке только две недели.

Фото: depositphotos.com
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"В то время как несколько сотрудников во главе с профессионально обученным дрессировщиком проводили обычную чистку вольера, один из львов каким-то образом покинул закрытое пространство и растерзал девушку", - говорится в заявлении зоопарка. Хищника не удалось усыпить, и он был застрелен. Зоопарк был закрыт для посетителей на некоторое время.

В зоопарке Северной Каролины содержится более 80 животных 20 видов, в том числе около 20 крупных хищников, таких как львы, леопарды и тигры. В 2004 году зоопарк оказал помощь министерству сельского хозяйства США, приняв 14 львов и тигров, которых конфисковали у частных владельцев из-за того, что звери проживали "в неприемлемых условиях".

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