Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями губернатору Челябинской области Борису Дубровскому в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.

"Глубоко опечалена трагедией в жилом доме в городе Магнитогорске, - приводит ее слова пресс-служба Совфеда. - Безвременно оборвались жизни людей, многие получили тяжелые травмы".

Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших, пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления. "Нет сомнения, что власти города и области сделают все для того, чтобы помочь попавшим в беду людям", - отметила она.

Напомним, в понедельник утром произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. Предположительно - из-за взрыва бытового газа. По последним данным, четыре человека погибли, четверо остаются в больницах. Неизвестна судьба 38 человек.

Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве бытового газа в Магнитогорске. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве бытового газа в Магнитогорске: "От имени депутатов Государственной Думы и себя лично приношу искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".