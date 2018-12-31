Медведев поздравил россиян с Новым годом

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам с новогодними поздравлениями. Он пожелал согражданам счастья и здоровья.

"Дорогие друзья, поздравляем с наступающим 2019 годом! - сказал он. - Этот праздник особенный, - сказал премьер в видеоообращении в Twitter. - Пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этот день, не чувствовал бы радость от его приближения, чтобы с боем курантов, в кругу самых дорогих нам людей пожелать друг другу простых и в то же время важных вещей: счастья нашим близким, здоровья нашим родителям, успехов нашим детям, благополучия нашей родной стране!"