Новости

Восемь пешеходов пострадали в Токио при наезде автомобиля 31.12.2018
Медведев поздравил россиян с Новым годом 31.12.2018
Утвердили правила выдачи субсидий банкам по недополученным доходам по кредитам 31.12.2018
Утверждена программа обучения для граждан предпенсионного возраста 31.12.2018
Под завалами магнитогорской девятиэтажки найдены три тела 31.12.2018
ПФР поручено оперативно назначить пенсии пострадавшим в Магнитогорске 31.12.2018
Центризбирком Украины закрыл участки для голосования на территории РФ 31.12.2018
Премьер Косово назвал Сербию мини-Россией 31.12.2018
"Газпром": Цена газа для Армении в 2019 г составит $165 за тысячу кубов 31.12.2018
Видео: С Казанского вокзала Москвы отправились поезда в 2019-й год 31.12.2018
Банкнота в 500 евро доживает последние дни 31.12.2018
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске 31.12.2018
Главные темы "Родины" 2018 года в фотографиях 31.12.2018
Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске смогут 1 января забрать вещи 31.12.2018
Губернатор: Семь детей могут быть под завалами в Магнитогорске 31.12.2018
В Риме новогодняя ночь пройдет без фейерверков 31.12.2018
Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске 31.12.2018
Глава МЧС доложил президенту об угрозе обрушения дома в Магнитогорске 31.12.2018
Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев 31.12.2018
МЧС попросило выйти на связь жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске 31.12.2018
В возрасте 95 лет умер легендарный деятель индийского кино Мринал Сен 31.12.2018
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечту с елки желаний 31.12.2018
Глава СКР Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск 31.12.2018
В Симферополе на минаретах Соборной мечети закрепили полумесяцы 31.12.2018
В Магнитогорске приземлился второй Ил-76 МЧС России 31.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
31.12.2018 22:58
Рубрика: Власть

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам с новогодними поздравлениями. Он пожелал согражданам счастья и здоровья.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

"Дорогие друзья, поздравляем с наступающим 2019 годом! - сказал он. - Этот праздник особенный, - сказал премьер в видеоообращении в Twitter. - Пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этот день, не чувствовал бы радость от его приближения, чтобы с боем курантов, в кругу самых дорогих нам людей пожелать друг другу простых и в то же время важных вещей: счастья нашим близким, здоровья нашим родителям, успехов нашим детям, благополучия нашей родной стране!"

Власть Работа власти Госуправление Правительство Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал помянуть жертв трагедии в Магнитогорске в новогоднюю ночь
Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске
Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Государственные испытания "Арматы" начнутся в новом году
На Украине стартовала президентская избирательная кампания