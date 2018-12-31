МИД РФ: Посольство США своевременно уведомили о задержании американца

Посольство США в Москве было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте информации и печати российского МИД.

На Смоленской площади уточнили, что вся информация по задержании Уилана содержится в комментариях ФСБ России.

Напомним, что в понедельник утром стало известно о задержании в Москве 28 декабря сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции американского гражданина Пола Николаса Уилана. Следственным управлением ФСБ России в отношении Уилана возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ "Шпионаж".