Мирные переговоры с делегацией талибов прошли в Иране

В Тегеране состоялись переговоры с делегацией афганского радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Вчера в нашу столицу прибыла делегация талибов, которая провела насыщенные переговоры с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи", - сообщил дипломат на традиционном брифинге для журналистов.

По словам Касеми, главной целью консультаций стал "поиск развязок для достижения компромисса между различными политическими группировками и правительством Афганистана для достижения мира и стабильности в этой стране".

"О переговорах с талибами в Тегеране заранее было проинформировано афганское правительство", - отметил дипломат.

Касеми также подчеркнул, что Исламская Республика наряду с другими ответственными членами международного сообщества продолжит усилия по запуску полноформатного диалога между Кабулом и движением талибов с целью национального примирения в Афганистане.