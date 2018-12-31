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31.12.2018 15:22
Рубрика: В мире

Мирные переговоры с делегацией талибов прошли в Иране

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Тегеране состоялись переговоры с делегацией афганского радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

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"Вчера в нашу столицу прибыла делегация талибов, которая провела насыщенные переговоры с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи", - сообщил дипломат на традиционном брифинге для журналистов.

По словам Касеми, главной целью консультаций стал "поиск развязок для достижения компромисса между различными политическими группировками и правительством Афганистана для достижения мира и стабильности в этой стране".

"О переговорах с талибами в Тегеране заранее было проинформировано афганское правительство", - отметил дипломат.

Касеми также подчеркнул, что Исламская Республика наряду с другими ответственными членами международного сообщества продолжит усилия по запуску полноформатного диалога между Кабулом и движением талибов с целью национального примирения в Афганистане.

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