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31.12.2018 09:58
Рубрика: В мире

На Украине стартовала президентская избирательная кампания

Текст: Максим Макарычев
На Украине в понедельник, 31 декабря, официально стартовала кампания по выборам президента страны, которые должны пройти 31 марта 2019 года.

Начиная с сегодняшнего дня по 3 февраля, желающие принять участие в качестве кандидатов в президенты могут подать документы в Центральную избирательную кампанию Украины на регистрацию. На саму процедуру утверждения кандидатов отводится пять дней. Это означает, что уже к 9 февраля будут известны имена кандидатов, намеревающихся побороться за пост главы Украины. О своем желании участвовать в выборах заявил 31 политик.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Эксперты отказываются назвать явного фаворита гонки, признавая то, что выборы шестого президента Украины могут стать самыми скандальными и бескомпромиссными в истории.

Они находились под угрозой срыва из-за желания Порошенко, который практически не имеет шансов быть избранным на второй срок, отложить их. Однако, под давлением западных кураторов, он в конце ноября согласился ввести военное положение сроком не на 60, а на 30 дней, что позволило начать президентскую кампанию в установленные сроки.

Впрочем, некоторые наблюдатели не исключают новых провокаций со стороны действующего главы государства, потеря президентского кресла для которого будет означать значительный удар не только по личным интересам, но и по его огромной бизнес-империи. Достаточно сказать, что за последний год на фоне продолжающегося падения уровня жизни простых украинцев состояние Порошенко, по официальным данным, увеличилось в восемь раз. При этом во всех украинских бедах он по-прежнему склонен искать "руку Москвы" и в ходе кампании явно будет разыгрывать антироссийскую карту, играя на националистических настроениях определенной части электората.

При нынешних раскладах и судя по опросам общественного мнения, украинский президент не входит в тройку претендентов на высший государственный пост в стране. При этом около 60 процентов украинцев еще не определились окончательно со своими предпочтениями.

Фото: depositphotos.com
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Первое место, приблизительно с 20 процентами, в рейтинге доверия украинцев, стабильно занимает бывший премьер-министр страны, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. С большой долей вероятности она пройдет во второй тур выборов.

Второе место в соцопросах приблизительно с 13-14 процентами голосов занимает шоумен Дмитрий Зеленский, который еще окончательно не определился со своим участием в президентской кампании.

В тройку претендентов также входит Юрий Бойко, бывший вице-премьер в 2012-2014 годах в правительстве Дмитрия Азарова, при котором Украина добилась наибольшего роста социально-экономических показателей в новейшей истории страны. Бойко некоторое время возглавлял партию "Оппозиционный блок". В настоящее время он является руководителем созданного им объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" и имеет поддержку около 10 процентов потенциальных избирателей.

О своем участии в выборах также заявили представители радикальных и националистических движений, что сулит массу скандалов и провокаций в ходе избирательной кампании.

Эксперты прогнозируют высокую явку на выборах 31 марта - на участки готовы прийти три четверти украинцев, имеющих право голоса.

В мире экс-СССР Украина
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