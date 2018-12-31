Новости

Генерал ФСБ в отставке прокомментировал задержание американца в Москве 14:58
Режим ЧС введен на всей территории Челябинской области 14:39
В Ингушетии после стрельбы по автомобилю возбудили дело 14:33
Чем удивил АвтоВАЗ в 2018 году 14:30
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься 14:29
На Кубани после ДТП с четырьмя погибшими завели уголовное дело 14:27
Скворцова совершила обход пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске 14:25
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Магнитогорске 14:15
Медведев выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске 13:59
Газовое оборудование обрушившегося дома в Магнитогорске проверили в марте 13:52
СК проводит выемку документов в связи со взрывом в Магнитогорске 13:41
Главы МЧС и Минздрава прибыли на место обрушения дома в Магнитогорске 13:33
Более 300 площадок для любителей фейерверков оборудовали в Подмосковье 13:31
Челябинский губернатор доложил Путину о ЧС в Магнитогорске 13:30
В Москве ограбили магазин Louis Vuitton 13:19
Попутчик по BlaBlaCar спрятал тело Ирины Ахматовой в лесу 13:12
Подозреваемого в убийстве Ахматовой попутчика арестовали на два месяца 13:08
Глава Минздрава возьмет под контроль врачебную помощь пострадавшим 13:05
В Магнитогорске открыли счет для сбора помощи пострадавшим при взрыве 12:47
После взрыва в Магнитогорске в зоне риска остаются еще два подъезда 12:35
Комплекс "Струна" проверит дом в Магнитогорске на прочность 12:33
Испытания нового транспортника Ил-112 сняли на видео 12:31
Зачем Великобритании две новые военные базы 12:28
МЧС усиливает группировку спасателей в Магнитогорске 12:06
Священник: Слушать свое сердце и соблюдать меру 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
31.12.2018 14:29
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься

Текст: Елена Новоселова

На сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ появилось письмо патриарха Кирилла, в котором он призвал Константинопольского патриарха отказаться от политической авантюры легализации раскольников на Украине. По мнению главы РПЦ, такие действия положат конец первенству патриарха Варфоломея в православном мире.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
РПЦ откроет экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии

"О планах Константинопольской церкви по легализации раскола на Украине я говорил с вами и наедине, и при немногих свидетелях. Теперь же, когда эти планы в значительной степени реализованы, возможно, в последний раз обращаюсь к вам пред лицом всей Православной церкви... Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации", - пишет Святейший.

Тогда, уверен патриарх Кирилл, в исторической памяти патриарх Варфоломей сохранится как церковный глава, который в трудные для нее дни сумел "не уронить достоинство Церкви и сохранить ее единство". Иначе, считает предстоятель РПЦ, будет нанесен непоправимый вред единению православных церквей, а причиненные Константинопольским патриархом страдания православной Украине последуют за ним на Страшный суд.

"Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось. Еще не поздно остановиться", - заключает патриарх Кирилл.

Общество Религия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Челябинский губернатор доложил Путину о ЧС в Магнитогорске
Глава Минздрава возьмет под контроль врачебную помощь пострадавшим
В Магнитогорске открыли счет для сбора помощи пострадавшим при взрыве
Государственные испытания "Арматы" начнутся в новом году
На Украине стартовала президентская избирательная кампания