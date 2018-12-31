Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься

На сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ появилось письмо патриарха Кирилла, в котором он призвал Константинопольского патриарха отказаться от политической авантюры легализации раскольников на Украине. По мнению главы РПЦ, такие действия положат конец первенству патриарха Варфоломея в православном мире.

"О планах Константинопольской церкви по легализации раскола на Украине я говорил с вами и наедине, и при немногих свидетелях. Теперь же, когда эти планы в значительной степени реализованы, возможно, в последний раз обращаюсь к вам пред лицом всей Православной церкви... Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации", - пишет Святейший.

Тогда, уверен патриарх Кирилл, в исторической памяти патриарх Варфоломей сохранится как церковный глава, который в трудные для нее дни сумел "не уронить достоинство Церкви и сохранить ее единство". Иначе, считает предстоятель РПЦ, будет нанесен непоправимый вред единению православных церквей, а причиненные Константинопольским патриархом страдания православной Украине последуют за ним на Страшный суд.

"Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось. Еще не поздно остановиться", - заключает патриарх Кирилл.