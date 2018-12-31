ПФР поручено оперативно назначить пенсии пострадавшим в Магнитогорске

Пенсионному фонду РФ (ПФР) поручено оперативно назначить страховые пенсии по потере кормильца членам семей погибших при взрыве газа в Магнитогорске, передает РИА Новости со ссылкой на Минтруд.

В министерстве организован оперативный штаб для оказания помощи тем, кто пострадал из-за обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, в том числе по восстановлению утраченных пенсионных документов.

Фонду социального страхования России (ФСС) поручено помочь пострадавшим инвалидам в восстановлении утраченных технических средств реабилитации.

Коллектив Минтруда России выражает соболезнования близким погибших.