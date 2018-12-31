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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ПФР поручено оперативно назначить пенсии пострадавшим в Магнитогорске

Текст: Татьяна Шадрина

Пенсионному фонду РФ (ПФР) поручено оперативно назначить страховые пенсии по потере кормильца членам семей погибших при взрыве газа в Магнитогорске, передает РИА Новости со ссылкой на Минтруд.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В министерстве организован оперативный штаб для оказания помощи тем, кто пострадал из-за обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, в том числе по восстановлению утраченных пенсионных документов.

Фонду социального страхования России (ФСС) поручено помочь пострадавшим инвалидам в восстановлении утраченных технических средств реабилитации.

Коллектив Минтруда России выражает соболезнования близким погибших.

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