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31.12.2018 13:12
Рубрика: Происшествия

Попутчик по BlaBlaCar спрятал тело Ирины Ахматовой в лесу

Текст: Сергей Бабкин

Подозреваемый в убийстве девушки-водителя из BlaBlaCar рассказал, где спрятал тело Ирины Ахматовой. Сейчас в указанное им место выехали оперативники и криминалисты.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Делом Ирины Ахматовой и BlaBlaCar займется центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве девушки передано в центральный аппарат Следственного комитета, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. К расследованию подключили самых опытных сотрудников. И подследственный рассказал им, что убил девушку-водителя, так как хотел ее ограбить. Тело Ирины попутчик спрятал в лесу в Подмосковье. Потом, по неофициальным данным, сел за руль ее Audi A4 и поехал в Ярославль. Там иномарку и нашли без номеров и чисто вымытую.

Предполагаемый убийца уже предстал перед судом и был заключен под стражу на время следствия.

Происшествия Правосудие Следствие
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