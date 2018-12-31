Попутчик по BlaBlaCar спрятал тело Ирины Ахматовой в лесу

Подозреваемый в убийстве девушки-водителя из BlaBlaCar рассказал, где спрятал тело Ирины Ахматовой. Сейчас в указанное им место выехали оперативники и криминалисты.

Уголовное дело об убийстве девушки передано в центральный аппарат Следственного комитета, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. К расследованию подключили самых опытных сотрудников. И подследственный рассказал им, что убил девушку-водителя, так как хотел ее ограбить. Тело Ирины попутчик спрятал в лесу в Подмосковье. Потом, по неофициальным данным, сел за руль ее Audi A4 и поехал в Ярославль. Там иномарку и нашли без номеров и чисто вымытую.

Предполагаемый убийца уже предстал перед судом и был заключен под стражу на время следствия.