Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил сожаление по поводу предстоящего выхода США из состава организации. Этот шаг, убежден дипломат, "наносит ущерб многостороннему сотрудничеству в гуманитарных сферах".

"О решении США было объявлено еще осенью 2017 года, так что никакой сенсации в этом нет, - передает ТАСС слова дипломата. - В тот момент мы выразили сожаление по поводу этого шага, который, несомненно, наносит ущерб многостороннему гуманитарному сотрудничеству и принципу универсальности ЮНЕСКО как организации системы ООН".

Он также напомнил, что из-за выхода США из ЮНЕСКО в организации "накопилась огромная задолженность, превышающая 600 млн долларов, которую, судя по всему, они выплачивать не собираются".