Премьер Косово назвал Сербию мини-Россией

Премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай назвал Сербию мини-Россией, порекомендовал Белграду действовать по американским и европейским стандартами, и как можно скорее признать независимость Приштины. Взамен политик пообещал отменить введенные пошлины на сербскую продукцию.

"Если Сербия не изменится, пошлины останутся навсегда, - угрожающе заявил Харадинай в программе телеканала KTV. - Если Сербия хочет договориться о взаимном признании и работать в соответствии с европейскими и американскими стандартами на Балканах, мы отменим пошлины сегодня же. Сербия - это мини-Россия на Балканах".

Между тем косовские лидеры и не скрывают, что являются проводниками американской политики в регионе. Так, на днях глава Косово Хашим Тачи в интервью местному телеканалу RTV21 заявил, что договор с Сербией будет достигнут уже в первые месяцы 2019 года. При этом политик приветствовал возможность посреднической роли Вашингтона, подчеркивая при этом, что "где бы ни участвовали США, Косово всегда только выигрывало".

"И в этом случае США поддерживают Косово, как и обязывающий договор с Сербией…Нет причин для того, чтобы мы не слушали советы США, поскольку мы самый проамериканский народ в мире", - сообщил Тачи.

При этом немаловажным является и тот факт, что Рамуш Харадинай и Хашим Тачи заняли высшие должности в Косово лишь благодаря непосредственным усилиям Вашингтона и Брюсселя. При этом ни европейских, ни американских партнеров тогда не смущало, что в докладе ПАСЕ бывшего прокурора Швейцарии Дика Марти однозначно указано на то, что политики ранее руководили албанскими мафиозными кланами, специализировавшимися на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов. Очевидно, что западники были крайне заинтересованы в приходе к власти в самопровозглашенной республике именно столь противоречивых политиков, которые бы помогали им влиять на Сербию и вытеснять Россию из региона.

По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, "в Вашингтоне и Брюсселе обеспокоены возможностью формирования оси Белграда - Баня-Луки в плане совместного отстаивания общих интересов, отказа от вступления в НАТО и укрепления сотрудничества с Россией, в том числе путём подключения к строящемуся газопроводу "Турецкий поток".

"Это поставило бы под вопрос планы ЕС и США целиком втянуть Балканы в свою орбиту", - указывает эксперт.

Именно об этих планах предупреждал и министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон": "Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему "освоению" региона. От его стран настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряжённости, появлению новых разделительных линий".

Если взглянуть на ситуацию с прагматичных позиций и попытаться понять, какие цели преследуют американцы на Балканах, то и шаги Приштины становятся вполне логичными. Очевидно, что США намереваются использовать в перспективе создаваемую "армию" Косова в собственных интересах, направленных на ослабление роли Белграда на Балканах, и создание угроз сербской территориальной целостности за счет окончательного решения косовского вопроса. При этом, по всей видимости, в Белом доме больше не рассматривают ЕС в роли успешного игрока в регионе, стремясь с помощью НАТО самостоятельно вершить миссию балканского полицейского.

Кроме того, представители Вашингтона уже и не скрывают, что давление на руководство Сербии - это лучший способ сохранить государственность Косова, а также ограничить влияние России в регионе. Между тем посол РФ в Белграде Александр Чепурин подготовил авторский текст для издания Politika, в котором резюмировал российско-сербское взаимодействие в 2018 году и раскрыл детали предстоящего в январе 2019 года визита президента РФ Владимира Путина в Сербию: "У нас богатая повестка дня. Россия и Сербия не дружат "против кого-то". Мы продолжим совершенствование нашего стратегического партнерства, осваивая новые просторы для улучшения благосостояния народов России и Сербии. Должны ли мы быть в этом успешными? У нас нет других вариантов".

Показательным в этом плане стало и сегодняшнее заявление председательствующего в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, подчеркнувшего, что жители Республики Сербской ждут Владимира Путина в гости и всегда рады президенту Российской Федерации.

"Добро пожаловать к нам в гости. Верю, что он приедет в Баня-Луку. Открытие русско-сербского центра (храма в честь святых царственных страстотерпцев) в Баня-Луке станет отличным поводом для визита Путина, - сообщил в интервью изданию Novosti Милорад Додик. - Россия - это серьезная страна. Если бы не было Республики Сербской, то в БиГ принимались бы только плохие решения в отношении России. И это знают в России. Нас не волнует, что Запад думает об этом. Не может Запад иметь здесь большее влияние, чем Россия. Тот самый Запад никогда не интересовался, в чем заключается интерес Республики Сербской".