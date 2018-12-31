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31.12.2018 16:51
Рубрика: Власть

Путин впервые присвоил почетные звания "Заслуженный журналист РФ"

Текст: Кира Латухина
Пятнадцать представителей прессы получили первые звания "Заслуженный журналист Российской Федерации". Награжденные отмечены "за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу".
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В числе первых почетное звание получил политический обозреватель отдела международной информации "Российской газеты" Всеволод Овчинников.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Заслуженными журналистами РФ также стали знаменитый ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и бывший глава агентства, руководитель Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко, президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев, гендиректор и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. гендиректор и главред "Московского комсомольца" Павел Гусев, главный редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев, шеф-фотограф московского бюро "Ассошиэйтед Пресс" Александр Земляниченко, спецкор "Россия-24" Евгений Поддубный, обозреватель МИА "Россия сегодня" Диана Берлин, главред газеты "Саткинский рабочий" Светлана Зайцева и директор, главред "Шахтинских известий" Белла Севостьянова.

Семеро представителей СМИ получили почетное звание "Заслуженный работник связи и информации РФ". Напомним, что указ, учреждающий новые звания, глава государства подписал в июле.

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