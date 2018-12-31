Путин впервые присвоил почетные звания "Заслуженный журналист РФ"

Пятнадцать представителей прессы получили первые звания "Заслуженный журналист Российской Федерации". Награжденные отмечены "за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу".

В числе первых почетное звание получил политический обозреватель отдела международной информации "Российской газеты" Всеволод Овчинников.

Заслуженными журналистами РФ также стали знаменитый ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и бывший глава агентства, руководитель Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко, президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев, гендиректор и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. гендиректор и главред "Московского комсомольца" Павел Гусев, главный редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев, шеф-фотограф московского бюро "Ассошиэйтед Пресс" Александр Земляниченко, спецкор "Россия-24" Евгений Поддубный, обозреватель МИА "Россия сегодня" Диана Берлин, главред газеты "Саткинский рабочий" Светлана Зайцева и директор, главред "Шахтинских известий" Белла Севостьянова.

Семеро представителей СМИ получили почетное звание "Заслуженный работник связи и информации РФ". Напомним, что указ, учреждающий новые звания, глава государства подписал в июле.