Найдено тело убитой клиентки BlaBlaCar

Правоохранители обнаружили тело Ирины Ахматовой – клиентки сервиса BlaBlaCar, убитой попутчиком, которого она нашла благодаря этому сервису.

Как сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, тело Ахматовой нашли неподалеку от Серпухова, откуда, кстати, родом ее убийца Виталий Чикирев.

Как уже сообщалось, ранее Чикирев признался в совершении убийства и рассказал, что спрятал тело в Подмосковье. Его повезли на обозначенное им место, где он указал, куда спрятал тело жертвы. Как уже сообщалось, Чикиреву уже предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ( умышленное убийство). По этой статье ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Утром 31 декабря Мещанский суд Москвы санкционировал арест Чикирева на два месяца - до 27 февраля 2019 года.