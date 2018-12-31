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31.12.2018 03:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Новый год в Москве театр чуть не на каждой улице

Текст: Любовь Проценко
Более 150 спектаклей и представлений ждут москвичей и гостей столицы 31 декабря гостей с самого утра на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В частности, в рамках проекта "Золотая Маска" в самом центре города на улице Тверской, с 10.00 до 22.00 будет идти интерактивный перформанс по мотивам итальянской литературы: спектакли, познавательные викторины и увлекательные танцевальные номера.

В 14:00 и 17:00 здесь можно посмотреть спектакль уличного театра "Happy People project". А с 17.00 до 3 часов ночи 1 января здесь можно встретить сказочных фей и огненных людей, волшебных великанов и снежные кристаллы.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Что ждет москвичей и туристов на фестивале "Путешествие в Рождество"

В самом начале улицы Тверской артисты из Краснодара представят постановку "Чудо-Юдо-Рыба-Кит" - сочетание уличного перформанса, цирка и пластического театра (17:30, 18:30, 20:30, 22:00, 00:00, 01:00, 02:00). Артисты из Италии и Франции приглашают посмотреть постановку "Зимние феи" - познакомиться с ними можно на площадке между домами 9 и 13 (17:00, 18:30, 23:30). Конкуренцию феям составят не менее реальные волшебные великаны, шоу которых начинается в 18:00, 19:30, 22:30, 23:30, 01:30.

У домов 15 и 17 на Тверской есть шанс познакомиться с самим Оле Лукойе, которого будут сопровождать драматические и цирковые артисты. Время встречи - 17:30, 23:00, 00:30 и 01:30. Шоу "Зазеркальные прогулки" подарит ощущение праздника по-итальянски (17:00, 19:00, 21:00). А ровно с боем курантов здесь начнется яркое и увлекательное представление "Беспредел", которое можно здесь увидеть также в 18:00, 20:00, 02:30.

На Охотном ряду и Моховой в 20:00, 22:30 31 декабря и ровно в полночь можно встретить героев представления "Снежные кристаллы". В 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30, 01:00, 02:00 гостям поднимет настроение выступление духового оркестра. Сказочный мир "Небесной карусели" покажут артисты из Санкт Петербурга (17:00, 19:00, 20:00 , 21:30, 22:30, 23:30, 00:30, 01:30).

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Что будет происходить на Тверской улице в Москве

В Новопушкинском сквере можно увидеть премьеру ледового балета "Царевна-Лягушка" фигуриста Петра Чернышова. Пройдет она в 16:15 и 18:00. Все, кто придут, увидят яркие выступления звёзд отечественного фигурного катания - Елены Ильиных, Дмитрия Соловьева, Артура Гачинского, Лизы Жук, Максима Мирошкина и других. На сцене фестивальной площадки на площади Революции в 16:00 начнется шоу "Чудеса и куролесы", где много фантазии, великолепной музыки и сказочных превращений. А в 18.00 здесь же можно посмотреть всеми любимую рождественскую сказку "Щелкунчик".

На Новом Арбате возле дома 15 взрослые и дети смогут поучаствовать в иммерсивных спектаклях - они будут идти весь день, а в 18:00 на эту площадку заглянут сказочные персонажи. На Манежной площади, перед Государственным историческим музеем, проект "Золотая Маска" в городе" представит зрелищные спектакли-шествия уличных театров из Москвы, Евпатории, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов.

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена/ТАСС
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Весело сегодня будет и во всех округах Москвы. Например, на улице Хачатуряна гостей ждут сразу три театральных приключения. В 16.00 здесь начнется спектакль "Съеденное время" в исполнении артистов театра "Домик Фани Белл". Эта неутомимая команда умеет вовлекать в сказочное действо всех зрителей. В 17.00 здесь будут выяснять, как разбудить спящую красавицу, а в 18.00 начнется история про "Серебряное копытце".

На Новопесчаную улицу в 17:00 заглянет Оле Лукойе, которому, напомним, надо в этот же вечер еще надо успеть добраться до Тверской улицы. На Городецкой улице, в 18.00, можно успеть встретить "Новый год у Бады" - интерактивный спектакль покажет чудеса совсем рядом. На Профсоюзной улице в 17:00 начнется спектакль "Карта в Дед-Морозовку" студии анимационной деятельности "Театральный бум".

На площади Юности в Зеленограде в последние часы уходящего года будет особенно сказочно красиво и таинственно. Здесь гостей ждет интерактивный спектакль "Чудеса под Новый год", который начнется в 18:00. Дверь в мир марионеток откроют в это же время на бульваре Дмитрия Донского. Гастролирующий по всему миру "Цирк на нитях" Виктора Антонова остановится на этой сцене, чтобы рассказать простые и добрые истории из своей жизни. Здесь можно увидеть кукольную воздушную акробатику, атлетику, жонглеров, танцы живота, глотателей шпаг и чудеса приручения игрушечных животных.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Так же в 18.00 на площади Славы начнется спектакль "Звезда Деда Мороза", который создает особое новогоднее настроение. На Сиреневом бульваре в Троицке театральная постановка тоже будет посвящена Деду Морозу: здесь зрителей пригласят к нему в гости. Начало спектакля - в 17:00.

К этому же часу ждет гостей Строгинский бульвар: актеры творческого объединения PANAMA покажут оригинальное и запоминающееся прочтение "Сказки о золотом петушке". А Митинская улица в 18:00 будет рада видеть всех, кто хочет помочь Деду Морозу найти потерянный носок - ведь до наступления Нового года остается так мало времени! "Дед Мороз и потерянный носок" - развлекательный и развивающий спектакль театра "Домик Фанни Белл".

Ну и не стоит забывать, что на всех площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" до 13 января гостей ждут вкусные угощения и теплые рождественские напитки, познавательные мастер-классы, зажигательные выступления музыкальных коллективов и артистов и, конечно, здесь можно купить подарки и сувениры!

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