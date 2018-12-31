Попутчик по BlaBlaCar признался в убийстве Ирины Ахматовой

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней Ирины Ахматовой, признался. Видеозапись первого допроса подозреваемого опубликовал Следственный комитет.

Самые худшие предположения следователей подтвердились: молодая мама, директор ресторана одной из крупных сетей быстрого питания, скорее всего, убита. Задержанный 39-летний рецидивист был последним, кто видел девушку. Следователи выяснили, что он зарегистрировался на BlaBlaCar и набился в попутчики к Ирине. Она 23 декабря выехала в родную Тулу из Москвы и забрала попутчика у метро "Аннино".

На допросе подозреваемый признает вину в убийстве. "Ограбить хотел", - объяснил свой поступок житель Серпухова. При этом он заявил, что раскаивается в содеянном. Подробности совершенного преступления выясняются.

Ранее "РГ" сообщала, что подозреваемого задержали во Владимирской области в ходе совместной операции сотрудников местного угрозыска и коллег из Москвы.