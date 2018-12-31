Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Собянин признался, что уходящий год лично для него выдался непростым, но в целом успешным. "Я прошел самый главный экзамен, который принимали москвичи - выборы мэра, - сказал градоначальник. - Это стало высокой оценкой большой работы всех предыдущих лет".

Собянин также напомнил о Чемпионате мира по футболу, который прошел летом - он подчеркнул, что одно из самых масштабных мировых мероприятий удалось провести достойно. "И, что особенно приятно, наши футболисты показали себя значительно лучше, чем мы от них ожидали", - с улыбкой заметил мэр.

Упомянул градоначальник и хорошую динамику развития Москвы, которая позволила ей стать одним из лучших городов на планете. "Буду делать все, чтобы не снижать темпов и искренне надеюсь на вашу поддержку. Пусть Новый год принесет вам уверенность в завтрашнем дне, здоровье и доброе настроение. С праздником, друзья!", - завершил свою речь мэр.

