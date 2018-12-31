В Москве ограбили магазин Louis Vuitton

Рано утром 31 декабря в центре Москвы на Большой Дмитровке был ограблен магазин Louis Vuitton, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Эта торговая точка, специализирующаяся на продаже элитных сумок и кожгалантереи, хорошо известна состоятельным москвичам и гостям столицы.

Подробности ограбления выясняют следователи. Пока лишь известно, что пришедший в 8.30 утра на работу охранник магазина обнаружил, что дверь вверенного его заботам объекта открыта, а внутри кто-то похозяйничал.

Судя по информации полиции, один или несколько злоумышленников не польстились на товары, предлагаемые магазином, а украли деньги. Сообщается о пропаже 7 миллионов рублей. Грабителей ищут.