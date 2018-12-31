В Подмосковье состоялась юбилейная Манжосовская лыжня

Более 1,5 тысячи жителей Подмосковья решили провести последний день уходящего года на лыжах. В одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошло старейшее спортивное мероприятие области - Манжосовская лыжня.

- Маджосовская лыжня - это очень добрая традиция, - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, давая старт лыжной гонке.

Она в этом году юбилейная - проводится в 50-й раз. Родоначальником соревнований когда-то стал одинцовский спортсмен Николай Манжосов, решивший, что это здорово - завершать год на спортивной волне. И за 50 лет 31 декабря лыжня не проводилась лишь дважды - из-за отсутствия снега. Так было, например, в прошлом году. Но и тогда традицию не нарушали - просто перенесли лыжню на более позднее время, когда выпал снег.

В этом году и снег есть, и температура на улице самая что ни на есть лыжная - легкий морозец пощипывает щеки. Дистанции на Манжосовской лыжне небольшие - 600 метров для детей и 3 километра для взрослых. И это тот самый случай, когда главное не победа, а участие. Самым младшим участникам гонки нет еще и двух лет, самые старшие разменяли десятый десяток.

"Бежать весело и легко", - рассказывает шестилетний Володя Леонов. Он уплетает блины, которыми гостей и участников гонки щедро угощают на развернувшейся здесь же новогодней ярмарке, а на груди его поблескивает медаль. Такие медали получили все, кто прошел свою возрастную дистанцию.