Хабаровчане встретят Новый год на набережной с президентом

Встретить Новый год на набережной пригласили жителей Хабаровска. Для тех, кто не побоится провести несколько часов на морозе, приготовили обширную развлекательную программу, которая продлится с 23:30 до 2:00.

"Дед Мороз и Снегурочка проведут новогодние игры и конкурсы для хабаровчан всех возрастов. Выступят творческие коллективы", - обещают организаторы в своем Instagram.

Под бой курантов гостей поздравит президент страны Владимир Путин. Традиционное новогоднее обращение главы государства будут транслировать на большом экране перед сценой.

С наступлением 2019 года набережную должен посетить губернатор края Сергей Фургал. Он поздравит земляков и прокатится с ними на народном катке.

На следующий день праздничные мероприятия продолжатся "Забегом обещаний". Ежегодный марафон стартует в 13:00.