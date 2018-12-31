Хабаровчане встретят Новый год на набережной с президентом

Встретить Новый год на набережной пригласили жителей Хабаровска. Для тех, кто не побоится провести несколько часов на морозе, приготовили обширную развлекательную программу, которая продлится с 23:30 до 2:00.
"Дед Мороз и Снегурочка проведут новогодние игры и конкурсы для хабаровчан всех возрастов. Выступят творческие коллективы", - обещают организаторы в своем Instagram.
Под бой курантов гостей поздравит президент страны Владимир Путин. Традиционное новогоднее обращение главы государства будут транслировать на большом экране перед сценой.
С наступлением 2019 года набережную должен посетить губернатор края Сергей Фургал. Он поздравит земляков и прокатится с ними на народном катке.
На следующий день праздничные мероприятия продолжатся "Забегом обещаний". Ежегодный марафон стартует в 13:00.
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Встречаем Новый год на набережной Хабаровска! Под таким названием в новогоднюю ночь 31 декабря с 23.30 до 2:00 на народном катке Хабаровска начнется праздничная программа. На сцене набережной Дед Мороз и Снегурочка проведут новогодние игры и конкурсы для хабаровчан всех возрастов. Всю новогоднюю ночь гостей набережной будут развлекать молодежный вокально-танцевальный ансамбль «Девчата» и творческий коллектив «Гаровчаночка». На большом интерактивном экране набережной в режиме реального времени будет транслироваться новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина. Под бой курантов жителей и гостей Хабаровска с Новым годом поздравит губернатор Хабаровского края Сергей Иванович Фургал, который посетит народный каток в предстоящую новогоднюю ночь. Творческий коллектив медиахолдинга «Губерния» приготовил развлекательную программу с песнями и поздравлениями, которая в новогоднюю ночь будет транслироваться в интерактивном экране набережной в режиме онлайн. В этом году синоптики обещают 31 декабря в Хабаровске комфортную зимнюю погоду. А это значит, что на набережной в новогоднюю ночь будет тепло и уютно. #набережнаяхабаровск#наберегуамур#naberezhnaya_khv#khv#местодляотдыха#стадионимленина#амур#стадион#набережнаяkhv#хабаровск#кудапойтивхабаровске#выходныевхабаровске#местодлявыходныхвхабаровске#семейныйотдыхвхабаровске#prokhv#khabkrai#новыйгодхабаровск