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31.12.2018 05:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семьям погибших под лавиной в Хабаровском крае выплатят по 1 млн руб

Текст: Дина Непомнящая

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился оказать финансовую помощь семьям сотрудников золотодобывающего предприятия, погибших при сходе лавины в поселке Многовершинном Николаевского района. Они получат по миллиону рублей, сообщается на сайте правительства региона.

Глава региона выразил свои глубокие соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Напомним, 29 декабря близ участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия произошло три схода лавины. Под первым снежным завалом оказался только один человек. Второй накрыл группу из девяти сотрудников администрации и компании, которая отправилась на его поиски. Еще один перекрыл дорогу специалистам МЧС.

В ходе спасательной операции из-под снега извлекли десять человек, в том числе одного погибшего. Пострадавших отправили в поселковую больницу. Один из них скончался.

Еще один сотрудник предприятия оказался заблокирован снегом в штольне. Его освободили и вывели на улицу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На территории района ввели режим ЧС.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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