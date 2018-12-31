Семьям погибших под лавиной в Хабаровском крае выплатят по 1 млн руб

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился оказать финансовую помощь семьям сотрудников золотодобывающего предприятия, погибших при сходе лавины в поселке Многовершинном Николаевского района. Они получат по миллиону рублей, сообщается на сайте правительства региона.

Глава региона выразил свои глубокие соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, 29 декабря близ участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия произошло три схода лавины. Под первым снежным завалом оказался только один человек. Второй накрыл группу из девяти сотрудников администрации и компании, которая отправилась на его поиски. Еще один перекрыл дорогу специалистам МЧС.

В ходе спасательной операции из-под снега извлекли десять человек, в том числе одного погибшего. Пострадавших отправили в поселковую больницу. Один из них скончался.

Еще один сотрудник предприятия оказался заблокирован снегом в штольне. Его освободили и вывели на улицу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На территории района ввели режим ЧС.