В Башкирии вручили подарки мастерам из интерната для пожилых и инвалидов

Владислав Капустин и Валерий Ружецкий, живущие в Ермекеевском доме-интернате для пожилых и инвалидов, в канун Нового года получили самый заветный подарок - набор инструментов. Это презент от врио главы республики Радия Хабирова, который накануне посетил социальное учреждение.

"Не самое позитивное место... Все-таки старики должны жить дома, рядом с близкими, но не у всех в жизни складывается так... Здесь - десятки поломанных судеб. О них, конечно, хорошо заботятся и ухаживают - спасибо за этот труд всем сотрудникам учреждения, но поразило другое. Знаете, что меня попросили на Новый год уже пожилые мужчины (причем двое - колясочники)? Подарите нам, пожалуйста, инструменты! Шуруповерты, лобзики, рубанки и т.п... И я считаю, что вот эти люди и есть - настоящие сильные мужики, потрепанные жизненными обстоятельствами, но не павшие и сохранившие лучшие качества мужчины", - написал после поездки Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Действительно, судьбы этих мужчин счастливыми не назовешь. Владиславу Капустину всего 44 года, но он уже несколько лет прикован к инвалидной коляске. До этого было все: и дом, и семья, и работа токарем-фрезеровщиком на заводе, и любимое хобби - резьба по дереву. Но потом все резко изменилось... Теперь он живет в интернате. Есть еще и сила, и нерастраченная энергия, и желание тратить судьбой отпущенные дни на что-то полезное. Единственное - возможности реализовать планы нет, не хватает материальной базы.

Валерию Ружицкому в наступающем году, 15 января исполнится 53 года. Его судьба во многом схожа с судьбой Владислава Капустина. Он тоже прикован к инвалидной коляске, но его руки - руки замечательного художника и мастерового человека - просят дела.

- Рассказать, что они мастерят, сложно. Это надо видеть! - говорит директор интерната Анвар Закиров. - Из обыкновенных старых автомобильных покрышек они делают такие изумительные скульптуры! Мы и свою территорию благоустроили, и мечети подарили, и детсаду. Я постоянно приношу им свои инструменты, но Владислав и Валерий давно мечтают, чтобы под рукой всегда были собственные.

Что ж, канун Нового года - самое время для исполнений заветных желаний. От врио главы республики сегодня, 31 декабря, им передали шуруповерт, сверлильную машину, электрический лобзик, дископилу и угловую шлифовальную машину. Не передать словами, как мужчины нежно, почти с любовью перебирают эти еще пахнущие смазкой инструменты.

- Познакомившись и пообщавшись с Радием Фаритовичем, я, признаться, ожидал такого подарка. Но не думал, что получим его так скоро, - говорит Владислав. Поймите, для нас, людей, живущих в интернате для инвалидов и изначально уже имеющих определенный комплекс неполноценности и ненужности, очень важно иметь возможность для самореализации. И поэтому эти инструменты - не просто лобзик или шлифмашина. Это, прежде всего, возможность почувствовать себя нужным и полезным, повысить самооценку и шанс сделать что-то для других! А это, думаю, самое главное для любого человека!