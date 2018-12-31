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31.12.2018 10:16
Рубрика: Власть
Проект: Мечты сбываются

Губернатор Кузбасса исполнил детские мечты с "Елки желаний"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Подарки от губернатора Сергея Цивилева получили под Новый год кузбасские дети, шары с просьбами которых украсили елку в Кремле.
Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области
Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области

Несколько дней назад участникам заседания Госсовета при президенте России, посвященного развитию добровольческого движения, было предложено исполнить новогодние мечты соотечественников - в том числе людей с ограниченными возможностями, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и детей-сирот.

Фото: instagram.com/kokov_kazbek_
В КБР исполнили желание сестер из Сирии и трех тяжелобольных детей

Сергей Цивилев снял с елки, "адресованной" главам регионов, сразу несколько шаров-желаний.

Один из них - с посланием от 12-летней Юли Балышевой из кемеровского поселка Ягуновский. Девочку с тяжелым диагнозом "детский церебральный паралич" и ее сестру воспитывает одна мама - Татьяна Сергеевна. И общая мечта у них - о тренажере, очень нужном Юле для реабилитации. Чтобы эта мечта стала явью, ждать новогодней ночи не пришлось. Заветное желание уже начало сбываться: семье вручили сертификат на покупку тренажера "Оксицикл 1". А кемеровская семья Сыпко, воспитывающая троих детей, получила годовой абонемент в бассейн Детско-юношеского центра творчества для восьмилетней дочки Ангелины.

- В начале 2019 года сбудется и желание пятилетнего кемеровчанина Арсения Михайлова, - рассказали "РГ" в пресс-службе администрации области. - Новогодний подарок ему вручили накануне, передали поздравление от губернатора и сообщили, что встреча с российским бойцом смешанных боевых искусств, действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, о которой он мечтает, состоится уже очень скоро.

Надо сказать, подарки от главы Кузбасса получили не только участники кремлевской акции "Елка желаний". Предпраздничная порция внимания досталась многодетным семьям, к которым в регионе отношение особое. Так, кемеровчанам Килиным, воспитывающим трех дочерей, доставили на дом большой шоколадный торт. Мама и папа в этой дружной семье уже больше двадцати лет служат в правоохранительных органах. Две старшие дочки Настя и Аня занимаются в театре танца "Мечта", трехлетняя Катя - мамина помощница. И скоро у Килиных ожидается пополнение. В жизни им помогает семейный девиз: "Семья - это важно! Семья - это очень сложно! Но счастливо жить одному невозможно!".

Между тем праздничная акция продолжается. По ее условиям, все предновогодние мечты, попавшие на елку в Кремле, должны воплотиться в течение 2019-го.

Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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