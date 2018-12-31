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31.12.2018 17:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава МЧС доложил президенту об угрозе обрушения дома в Магнитогорске

Текст: Тимофей Борисов

Обследование аварийного здания в центре Магнитогорска, где рано утром прогремел взрыв, показало, что угроза обрушения конструкций дома существует. Об этом глава МЧС России Евгений Зиничев доложил несколько минут назад главе государства Владимиру Путину на заседании штаба.

Фото: 74.mchs.gov.ru
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После того как президент лично осмотрел развалины, глава МЧС сообщил, что под ними могут находиться от 35 до 40 человек. К сожалению, первичное обследование комплексом "Струна" показало, что нависающие над местом обрушения конструкции дома находятся в очень шатком состоянии и создают угрозу спасателям, работающим на месте ЧП. Тем не менее, работы не будут останавливаться и ночью. МЧС развернуло световые колонны, а строительная техника разбирает и вывозит обломки рухнувшего подъезда.

Всего в доме проживало до 1100 человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрывы газа в домах Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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