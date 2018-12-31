Глава МЧС Евгений Зиничев вылетит в Магнитогорск в связи с ЧП

Как сообщили информагентствам в пресс-службе президента РФ, глава спасательного ведомства России должен в ближайшее время вылететь в Магнитогорск в связи с чрезвычайным происшествием в этом городе.

В одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. Сообщается о повреждении 48 квартир, в которых проживали 48 человек.

В МЧС России уже подготовлена оперативная группа спасателей. Ее доставят в Магнитогорск четыре самолета МЧС "Сухой Суперджет 100". Для проведения эвакуации пострадавших в аэропорту "Жуковский" подготовлены к вылету также два самолета Ил-76.