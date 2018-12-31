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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава СКР Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск

Текст: Сергей Юрьев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск для координации работы следователей, занимающимся делом о взрыве бытового газа в жилом доме.

Фото: Илья Московец/ТАСС
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По словам официального представителя СКР РФ Светланы Петренко, Бастрыкин будет координировать работу следственно-оперативной группы СКР, организовывать взаимодействие со всеми службами, задействованными на обрушении. Он лично заслушает доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и "даст ряд конкретных поручений.

Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и потерпевших. Также изымаются документы.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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