Глава СКР Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск для координации работы следователей, занимающимся делом о взрыве бытового газа в жилом доме.

По словам официального представителя СКР РФ Светланы Петренко, Бастрыкин будет координировать работу следственно-оперативной группы СКР, организовывать взаимодействие со всеми службами, задействованными на обрушении. Он лично заслушает доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и "даст ряд конкретных поручений.

Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и потерпевших. Также изымаются документы.