МЧС усиливает группировку спасателей в Магнитогорске

В Магнитогорске усиливается группировка спасателей, сообщил журналистам начальник пресс-службы МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

На месте трагедии организована работа оперативных штабов. В полной боевой готовности находятся аэромобильные группировки - отряда Центроспас и центра по проведению операций особого риска "Лидер" Ногинского спасательного центра.

Для определения состояния дома, пострадавшего от взрыва бытового газа, направлен специальный диагностический комплекс "Струна".

По словам Пахомова в интервью каналу "Россия 24", на месте обрушения подъезда жилого дома продолжаются поисково-спасательные работы. Он сообщил, что из-под завалов извлечены семь человек. Трое погибли, четверо- спасены. В том числе трое детей. Пострадавшие отправлены в городские больницы.