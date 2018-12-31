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31.12.2018 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После взрыва в Магнитогорске в зоне риска остаются еще два подъезда

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Магнитогорске из-под завалов рухнувшего пролета дома по проспекту Карла Маркса госпитализирован еще один пострадавший. В зоне риска находятся два ближайших к месту взрыва подъезда, сообщили в понедельник в городской администрации.

МЧС усиливает группировку спасателей в Магнитогорске

- Сейчас проводятся спасательные работы и диагностика состояния оставшихся секций дома, - уточнил глава Магнитогорска Сергей Бердников. - Сегодня дом будет полностью проверен, и уже завтра мы сообщим информацию о возможности посещения жильцами своих квартир для того, чтобы забрать вещи первой необходимости.

Как пояснили в мэрии, в результате взрыва произошло обрушение седьмого подъезда многоквартирного дома. В зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды. Жильцы с пятого по девятый подъезд эвакуированы. В городе введен режим ЧС регионального значения. В ближайшее время на помощь местным спасателям прибудут еще 500 сотрудников федеральных и региональных подразделений МЧС.  

По последним данным, дали о себе знать 53 жителя пострадавшего подъезда. Пятеро госпитализированы. Известно о четверых погибших. Всех жителей шестого, седьмого и восьмого подъездов дома №164 по проспекту Карла Маркса в мэрии просят предоставить информацию о своем местонахождении в штаб ЧС по адресу: улица Галиуллина, 11/3, (школа №14) или по телефону: 8-3519-40-26-23.

Людей, оставшихся без крыши над головой, готовы принять в гостинице "Сильвер-Сити", в общежитиях Политехнического колледжа и МГТУ и хостеле при отеле "Лагуна", отметили в мэрии.

По любым вопросам, связанным с происшествием, можно обратиться на горячую линию ГУ МЧС региона: 8-351-239-999.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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