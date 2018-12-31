Пострадавшим от взрыва магнитогорцам помогут восстановить документы

Магнитогорская полиция готова в ускоренном порядке восстановить документы, утраченные жителями при обрушения подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса. Замена будет проведена бесплатно, сообщили в понедельник ГУ МВД региона.

- Полицейские готовы принять пострадавших от обрушения жильцов дома в отделе по вопросам миграции Правобережного района по адресу: проспект Карла Маркса, 168, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Сообщить об утере паспорта также можно по телефонам 8-999-371-00-91; 8-999-371-00-92; 8-999-371-00-85, 8-(3519)-28-91-80, 28-91-86, 28-91-84, а также в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области: 8-999-371-26-80.

Как уже сообщала "РГ", сегодня в седьмом часу утра из-за взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда жилого дома по улице Карла Маркса. По данным МЧС, в подъезде было прописано 110 человек, 15 из них находились у родственников, 16 - эвакуированы (из под завала извлечены трое живых и трое погибших), судьба еще 79 человек в настоящее время выясняется.

- ФСБ сообщает, что главная и единственная версия трагедии - детонация бытового газа, - сообщили в эти минуты в пресс-службе главы региона.