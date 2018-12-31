Президент поручил создать спецкомиссию по ЧП в Магнитогорске

Организовать комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске поручил президент.

"Создадим правительственную комиссию специальную с министром МЧС", - заявил на совещании на месте трагедии Владимир Путин.

К работе будут подключены все необходимые ведомства, подчеркнул он. В совещании приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, руководство Челябинской области и Уральского федерального округа. Президент поручил оперативно доложить, что сделано, и какова ситуация объективно на данный момент.

"Сил и средств достаточно", - заверил глава МЧС.

На вопрос главы государства о том, сколько погибших, он ответил: "Пока обнаружено четыре человека погибших... Пять человек пострадавших".

И до сорока человек могут быть под завалами.

"В подъезде сколько было прописано?" - уточнил президент.

Ответ был: "46 человек". Но пока непонятно где 35 человек, из них семь детей. Идет информирование населения - вдруг те, кто в списке, не находились дома и откликнутся.