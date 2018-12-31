Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске

Президент не только побывал на месте трагедии в Магнитогорске, осмотрел дом и провел совещание по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме, но и заехал в больницу, куда привезли пострадавших. Главу государства сопровождала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Подростка Сергея Гаврилова извлекли из-под завалов с травмами и обморожением.

"Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу", - обещал мальчику Владимир Путин и спросил, что бы он хотел получить. Сергей смутился и не смог придумать.

Глава государства также спросил пострадавшего подростка, как тот себя чувствует и сколько времени провел под завалами. Сергей ответил, что жил с семьей на третьем этаже и спасали его больше часа.