Путин призвал не экономить на расселении пострадавших в Магнитогорске

Президент поручил не экономить на расселении жильцов дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа, и помочь пострадавшим с документами.

На совещании в штабе МЧС на месте трагедии глава государства заявил: "Мы исходим из того, что это не тот случай, где надо экономить. Все, что будет вызвать сомнение, самое малейшее сомнение - должно быть расселено".

"Нужно будет помочь с документами, там же у них все осталось", - указал Владимир Путин. "Вместе с МВД поработайте", - заметил он.

Президент поблагодарил людей, которые приютили у себя пострадавших. Но и центр размещения должен быть готов и там должно быть все необходимое, потребовал он.

Челябинский губернатор Борис Дубровский доложил о материальной помощи.

"Традиционная у нас выплата по погибшим - 100 тысяч рублей, пострадавшим - 50 тысяч рублей​​​. Мы будем смотреть, анализировать, вероятнее всего, будем поднимать эту сумму", - заметил он. "Всем, кто потерял жилье: мы понимаем, как это сделать", - также сказал региональный лидер, добавив, что резервный фонд для размещения есть.

"Вам нужна какая-то поддержка сейчас?" - уточнил президент.

Дубровский заверил, что работа организована, поддержка поступает. Экстренные медицинские службы были на месте трагедии уже через семь минут после сигнала, доложила министр здравоохранения Вероника Скворцова. С пострадавшими работают психологи, их состояние оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное. Один человек - в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой.