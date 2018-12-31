Тело одной из жертв взрыва в Магнитогорске удалось извлечь из-под завалов

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что спасателям удалось обнаружить тела еще трех погибших при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска.

"Наблюдаем тела ещё троих погибших, но извлечь мы их не можем, работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций", - сказал Зиничев журналистам.

Немного позже спасателям удалось извлечь из-под завалов тело пятой жертвы взрыва. Личность одного из погибших при взрыве удалось установить, сообщил телеканал "Россия-24".

Каждые полчаса в зоне спасательных работ проводятся минуты тишины для поиска оказавшихся под завалами людей.Разбор завалов, как сообщили в администрации Магнитогорска ведется с верхних этажей, так как высок риск последующих обрушений.