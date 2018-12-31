В Магнитогорске при обрушении подъезда в жилом доме погибли трое

Экстренные службы продолжают работать на месте ЧП в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд в девятиэтажке. По предварительным данным, погибли двое взрослых и ребенок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Эвакуировано 16 человек. Из-под завалов извлечены три человека, в том числе ребенок, они направлены в больницы на осмотр", - передает пресс-служба МЧС Челябинской области.

Напомним, в жилом доме на проспекте Карла Маркса прогремел взрыв. В девятиэтажном доме пострадал один подъезд. Производится эвакуация жильцов из соседних подъездов.

"Всем пострадавшим оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка. Людям будет предоставлено временное жилье", - сообщил губернатор Борис Дубровский, который так же находится сейчас на месте ЧП.