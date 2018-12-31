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31.12.2018 08:48
Рубрика: Власть

Россия завершит безвизовый въезд для болельщиков

Текст: Евгений Гайва
Завершается действие закона о безвизовом въезде в Россию иностранцев по паспортам болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Въезжать в Россию без виз на время проведения мирового футбольного первенства могли любители футбола из любой страны мира, если они получили персонифицированную карту зрителя или, как ее еще называли, паспорт болельщика.

После завершения чемпионата президент России предложил продлить этот режим до конца года. По принятому закону, въезд и выезд из России для болельщиков без оформления виз установили по 31 декабря 2018 года включительно.

Фото: depositphotos.com
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Касались эти нормы иностранных граждан и лиц без гражданства, которые посетили ЧМ-2018 в качестве зрителей спортивных соревнований. Для пересечения границы России им достаточно было предъявить документы, удостоверяющие личность и персонифицированную карту зрителя, полученную до или во время проведения чемпионата. Подобный опыт предполагается использовать на других мероприятиях.

"Продление безвизового режима было хорошим ходом. Но подводить итоги пока еще рано. Вряд ли многие болельщики повторно в течение этого же года приехали в Россию. Скорее, этот шаг показал нашу открытость и готовность к внедрению новых механизмов в туризме", - пояснил "Российской газете" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Больше пользы дал сам механизм безвизового въезда в страну по паспорту болельщика, который может и будет применяться для других массовых мероприятий спортивного, культурного, делового характера, добавил он. Это могут быть знаменательные даты городов, крупные чемпионаты.

Предоставление возможности безвизового въезда на конкретные мероприятия генерирует значительный поток гостей. Такие предложения от туристического сообщества уже направлены в правительство, сказал Барзыкин.

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