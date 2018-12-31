Сенатор США: Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии. Об этом журналистам заявил сенатор Линдси Грэм после встречи с главой Белого дома.

По словам сенатора, процесс вывода войск будет замедлен по-умному. "Мы взяли паузу, чтобы переоценить то, каким способом лучше достичь цели президента", - добавил Грэм. Он также подчеркнул, что сейчас важно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией, а также помешать тому, чтобы в выигрыше от сложившейся ситуации оказался Иран.

Грэм также отметил, что после встречи с президентом и председателем объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом Данфордом чувствует себя, как никогда хорошо "в отношении того, куда мы движемся", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на Washington Examiner.

Напомним, Дональд Трамп объявил 19 декабря о победе над ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии, в связи с чем у американских военных больше нет причин там находиться. При этом коалиция во главе с США продолжит военную операцию в Сирии. По словам заместителя командующего силами коалиции Кристофера Гика, "наша миссия остается неизменной - нанесение полного поражения ДАИШ".

Сообщалось, что войска США должны покинуть территорию САР в течение 60-100 дней. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, хотя Белый дом сообщил о начале вывода войск из САР, необходимо дождаться, "во что выльется объявленный президентом Дональдом Трампом "уход".

Соединенные Штаты и их союзники проводят военные операции в Ираке и Сирии с 2014 года, причем в САР они действуют без разрешения официальных властей страны.