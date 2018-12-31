Си Цзиньпин выступил с обращением в связи с наступлением 2019 года

В канун нового 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением и пожелал всем счастья и благополучия!

Си Цзиньпин отметил, что уходящий 2018 год был полон разных событий в Китае. В течение всего года, преодолев разные риски и вызовы, Китай сумел активизировать экономическое развитие, сделал его более качественным.

В уходящем году был успешно запущен космический аппарат "Чанъэ-4", спущен на воду китайский авианосец, осуществлён первый надводный полёт крупногабаритного самолета-амфибии отечественного производства, сформирована глобальная сеть спутниковой навигации Бэйдоу. Производственные способности, креативность и масштабное строительство продолжают преображать облик Китая. Был подтверждён факт избавления 125 уездов страны от нищеты, в результате 10 млн. жителей сельских районов перестали влачить бедственное существование. Китай торжественно отметил 40-летие проведения политики реформ и открытости, провели комплексные, системные и структурные преобразования партийных и государственных органов, выдвинули более ста важных мер реформирования, провели 1-ю Китайскую международную импортную ЭКСПО, начали строительство экспериментальной зоны свободной торговли на острове Хайнань. Весь мир увидел ускорение шагов Китая на пути реформ и открытости, отметил решимость китайского народа к твёрдому и уверенному проведению политики реформ и расширения внешних связей. Был проведен ряд дипломатических мероприятий в Китае, в ходе которых руководители Китая провели широкие обмены с лидерами разных стран, представили идеи КНР, расширили его "круг друзей".

Си Цзиньпин сказал, что все эти достижения были достигнуты благодаря усилиям представителей всех народностей Китая. Он выразил своё глубокое уважение и признательность всем борцам новой эпохи.

В 2019 году будет торжественно отмечаться 70-летие образования КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что народ является основой республики, именно он даёт Компартии смелость и уверенность в управлении государством. Компартия Китая будет непременно, опираясь на народ и на собственные силы, продвигать великое дело реформ и открытости вперёд.

В своем новогоднем обращении Си Цзиньпин отметил, что, несмотря на меняющуюся международную обстановку, Китай не изменит свою уверенность и решимость в вопросах защиты государственного суверенитета и обеспечения безопасности, не поменяет принципы доброты и искренности в защите мира во всем мире, в содействии всеобщему развитию. Китай продолжит прилагать все усилия в продвижении совместного строительства "Одного пояса и одного пути", продолжит работу по формированию сообщества единой судьбы человечества и созданию более процветающего и прекрасного мира.

Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина по поводу наступления 2019 года

Уважаемые товарищи и друзья, дамы и господа!

Приветствую всех вас! "Время течёт как вода, день сменяется новым - год за годом". Вот-вот наступит 2019 год. Находясь в Пекине, спешу поздравить всех вас с Новым годом!

Уходящий 2018 год был полон разных событий, мы уверенно продолжаем идти вперёд. В течение всего года, преодолев разные риски и вызовы, мы сумели активизировать экономическое развитие, сделали его более качественным, ускорили переход от старой модели развития к новой, сохранили поступательное движение экономики в рациональных рамках. Стабильно продвигается работа по борьбе с загрязнением окружающей среды, в частности, в вопросах обеспечения чистоты воздуха, воды и почвы. Все вопросы, так или иначе связанные с благосостоянием народа, разрешаются ускоренными темпами. Жизненный уровень людей постоянно повышается. Поэтапно реализуются государственные проекты стратегического значения, в числе которых: скоординированное развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй; развитие экономического пояса реки Янцзы; инфраструктурное строительство в районе большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь и т.д. Совершая инспекции в разные уголки страны, я с радостью отметил: оба берега реки Янцзы утопают в зелени, земли Цзяньсаньцзяна полны рисовых полей, в районах Цяньхай в Шэньчжэне и Чжанцзян в Шанхае царит оживленная, позитивная атмосфера, мост Сянган-Чжухай-Аомэнь соединил три района нашей страны… Все эти достижения были достигнуты благодаря усердному труду представителей всех народностей Китая, всех борцов новой эпохи.

В уходящем году производственные способности КНР, креативность и масштабное строительство продолжают преображать облик страны. Успешно запущен космический аппарат "Чанъэ-4", спущен на воду и совершил первый морской поход второй китайский авианосец. Великолепно осуществлён первый надводный полёт крупногабаритного самолета-амфибии отечественного производства. Осуществлено формирование глобальной сети спутниковой навигации Бэйдоу. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить своё глубокое уважение и признательность всем учёным, инженерам, профессионалам, строителям и прочим участникам этих и других проектов!

В 2018 году достигнуты новые успехи в реализации программы по ликвидации бедности. Был подтверждён факт избавления 125 уездов нашей страны от нищеты, в результате 10 млн. жителей сельских районов перестали влачить бедственное существование. 17 видов лекарств для онкологических больных включены в программу медицинского страхования. Проблема, когда люди по состоянию здоровья и в результате болезни оказывались в бедственном положении, постоянно разрешается. Я всё время беспокоюсь обо всех товарищах, работающих на фронте борьбы с нищетой. В деревнях и сёлах этим важным вопросом самоотверженно занимаются свыше 2 млн. 800 тыс. аккредитованных кадровых работников, в числе которых секретари парткомов. Обязательно берегите себя!

Бедственное положение жителей разных районов продолжает вызывать у меня озабоченность. Во время поездки в деревню Саньхэ автономного округа Ляньшань провинции Сычуань я навестил две семьи сельчан Цзихао Ецю и Цзеле Эръаму. В деревне Саньцзяньси под Цзинанем провинции Шаньдун я поговорил с семьёй Чжао Шуньли. В микрорайоне Дунхуаюань в Фушуне провинции Ляонин я навестил дом Чэнь Юйфан и с её помощью узнал реальное положение дел по размещению семей, переселённых в рамках программы реновации и сноса старых домов. В деревне Ляньчжан в Цинъюане провинции Гуандун мы с бедняком Лу Ихэ поговорили о мерах избавления от нищеты. Я до сих пор регулярно вспоминаю их искренние и скромные лица. По случаю наступления Нового года желаю, чтобы жизнь всех наших земляков постоянно улучшалась, наполнялась качеством и ярким светом.

В этом году мы торжественно отметили 40-летие проведения политики реформ и открытости, провели комплексные, системные и структурные преобразования партийных и государственных органов, выдвинули более ста важных мер реформирования, провели 1-ю Китайскую международную импортную ЭКСПО, начали строительство экспериментальной зоны свободной торговли на острове Хайнань. Весь мир увидел ускорение шагов Китая на пути реформ и открытости, отметил решимость китайского народа к твёрдому и уверенному проведению политики реформ и расширения внешних связей. Наши шаги реформирования не прекращаются, наши двери открываются внешнему миру всё шире и шире.

Я отметил, что в этом году большинство выпускников вузов, которые сдали свои первые вступительные экзамены в высшие учебные заведения после их восстановления в Китае в конце 70-х годов, уже вышли на пенсию. В то же время многие молодые люди, родившиеся в новом веке, начали свой студенческий жизненный путь. Продолжается реализация программы по городской регистрации свыше 100 млн. человек, не имевших ранее городскую прописку. Более 13 млн. таких лиц нашли работу в городах и посёлках городского типа. В рамках программы реновации и сноса городских трущоб строится более 5 млн. 800 тыс. жилищ - новые городские жители обретут собственные дома. Многие жители ОАР Сянган, ОАР Аомэнь и Тайваня получили удостоверение, дающее возможность проживания в континентальной части Китая. Сянган был включён во всекитайскую сеть высокоскоростных железных дорог. Китай стремительно двигается вперёд, полон жизненной энергии и динамично развивается. Все мы мечтаем и стремимся к прекрасному будущему.

В этот момент хочу отдельно упомянуть ряд "блестящих" фамилий и имён. В этом году на небе появилась звезда имени Нань Жэньдуна, в число героев-передовиков НОАК включены два товарища - Линь Цзюньдэ и Чжан Чао. Мы также должны помнить имя товарища Ван Цзицая, 32 года прожившего на морском острове и защищавшего Родину, а также товарищей Хуан Цюня, Сун Юецая и Цзян Кайбиня, героически павших, защищая экспериментальные объекты, и других героев - всех, кто пожертвовал своими жизнями ради государства и народа. Они являются "самыми почитаемыми и любимыми людьми" новой эпохи, с них надо брать пример и учиться, память о них останется в веках.

В этом году нас навестило множество старых и новых друзей. Мы провели ряд дипломатических мероприятий в Китае - очередной Боаоский азиатский форум, Саммит ШОС в Циндао, Пекинский саммит Форума китайско-африканского сотрудничества. На этих мероприятиях мы представили передовые идеи КНР - голос Китая уверенно звучал. Мы с коллегами совершили визиты в разные страны пяти континентов, приняли участие в ряде важнейших внешнеполитических мероприятий, провели широкие обмены с лидерами разных стран, укрепили дружбу, углубили взаимодоверие, расширили наш "круг друзей".

В 2019 году мы будем торжественно отмечать 70-летие образования КНР. В течение 70 лет мы сметали всяческие стоящие на нашем пути препятствия, преодолевали бури. Народ является основой нашей республики, народ даёт нам смелость и уверенность в управлении государством. На протяжении многих лет китайский народ, опираясь на собственные силы, упорно боролся, создав "китайское чудо", которое потрясло весь мир. На новом пути, несмотря на все невзгоды и трудности, ветра и волны, мы будем непременно опираться на народ и на собственные силы, вести борьбу с монолитно прочной решимостью, с рассвета до заката, с непоколебимой волей, шаг за шагом продвигать наше небывало великое дело.

2019 год даёт нам шансы и бросает вызовы. Все мы должны неустанно, плечом к плечу бороться и трудиться. Политика снижения налогов и сборов должна активней претворяться в жизнь, чтобы облегчить нагрузку на компании и бизнес. Мы должны искренне уважать разнообразие талантов, всячески воодушевлять людей, мотивировать их к инновационной и творческой деятельности. Мы должны прислушиваться к голосу нижестоящих кадров, чтобы те, кто имеет смелость и хочет реализовать различные проекты, работали с энтузиазмом и максимальной отдачей. Необходимо прилагать ещё большие усилия для того, чтобы в срок выполнить задачу о ликвидации бедности более чем 10 млн. бедняков на селе. Мы должны лучше заботиться об отставных военных, военных пенсионерах. Они сделали вклад в защиту нашей родины и наших домашних очагов. Прямо сейчас простые парни, занимающиеся быстрой доставкой, ассенизаторы, таксисты, а также сотни и тысячи работников находятся на своих рабочих местах. Мы должны поблагодарить всех этих строителей и защитников нашей прекрасной жизни. Спасибо всем за труд на благо народа.

Охватывая взором весь мир, мы видим, что за прошедший век произошли небывалые изменения. Несмотря на меняющуюся международную обстановку, Китай не изменит свою уверенность и решимость в вопросах защиты государственного суверенитета и обеспечения безопасности, не поменяет принципы доброты и искренности в защите мира во всем мире, в содействии всеобщему развитию. Мы продолжим прилагать все усилия в продвижении совместного строительства "Одного пояса и одного пути", продолжим работу по формированию сообщества единой судьбы человечества и созданию более процветающего и прекрасного мира.

Скоро пробьют новогодние куранты. Давайте вместе с уверенностью и надеждой встретим прибытие Нового 2019 года.

Желаю счастья Китаю! Желаю счастья миру!

Спасибо всем за внимание!