СК проводит выемку документов в связи со взрывом в Магнитогорске

Спасательные работы еще не закончены, а следователи СК и представители спецслужб уже начали выяснять причины трагедии. На этот момент идут обыски и выемка документов в управляющей компании и газовой службе, которые обслуживали этот дом.

Оперативники также ищут представителей пока неизвестных коммерческих компаний. Как стало только что известно, незадолго до трагедии эти люди ходили по подъездам и предлагали жильцам установку газовых счетчиков и ремонт газового оборудования. Вероятно, кто-то из жильцов дал согласие на переоборудование.

Взрыв прогремел в 6 часов утра в среднем подъезде десятиэтажки №164 на улице Карла Маркса. Взрыв был такой силы, что обвалился целый подъезд. В этом подъезде было 48 квартир, в которых зарегистрировано 110 человек.