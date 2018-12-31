Скворцова провела в Магниторске консилиум по пострадавшим от взрыва

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова совершила обход пострадавших от взрыва бытового газа, которые находятся сейчас в больницах Магнитогорска. И там же, вместе с главой областного минздрава Сергеем Приколотиным, она провела консилиум по состоянию каждого госпитализированного.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его уже прооперировали, сейчас он в реанимации. Мальчик 14 лет находится в детском реанимационном отделении. По словам Вероники Скворцовой, угрозы для его жизни нет, состояние средней тяжести. Трое взрослых в состоянии, близком к удовлетворительному.

Транспортировка пострадавших в медучреждения Москвы пока не требуется - об этом заявил журналистам пресс-секретарь министра здравоохранения России Максим Радецкий. Запасы медикаментов и донорской крови достаточны, в том числе и на случай поступления пострадавших, если такие будут найдены под бетонными плитами рухнувшего подъезда.

Рядом с местом ЧП, где работают спасатели, развернуты пункты временного размещения. В них дежурят врачи и психологи. Однако новых сведений о пострадавших и людей, которые обратились за помощью к медикам, на этот час нет.