Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова совершила обход пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске, сообщает сайт Минздрава.

"Министр здравоохранения России Вероника Скворцова по прибытию в Магнитогорск в сопровождении главы областного минздрава совершила обход пострадавших, находящихся в больницах Магнитогорска", - сказано в сообщении. Ранее министр посетила детскую больницу.

Напомним, что около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате обрушился подъезд десятиэтажного дома.