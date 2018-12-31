США официально покинули ЮНЕСКО

В понедельник вступило в силу решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года. С этого дня Вашингтон не будет платить взносы, и избираться в Комитет всемирного наследия, оставаясь лишь в статусе наблюдателя.

По словам официального представителя Госепартамента Хезер Науэрт, это решение было нелегко принять. "Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в организации", - цитирует РИА Новости.

США уже выходили из ЮНЕСКО. В 1984 году это было сделано при администрации Рональда Рейгана, которая обвинила ЮНЕСКО в антиамериканизме и расточительстве. В 2003 году Соединенные Штаты вернулись.

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил сожаление по поводу выхода США из состава организации, поскольку этот шаг "наносит ущерб многостороннему сотрудничеству в гуманитарных сферах".