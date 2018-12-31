Только пять процентов россиян отметят Новый год за границей

Самые популярные зарубежные страны, где россияне встречают новый год - это Финляндия, Турция, Белоруссия, Германия и Италия. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ.

Как пояснил "Российской газете" проректор университета Алексей Зубец, в 78 российских городах с населением более 250 тысяч человек в рамках проекта по исследованию качества жизни было проведено социологическое исследование, посвященное готовности россиян встречать Новый год за границей. Респондентам задавали вопросы о том, есть ли среди их друзей и знакомых люди, намеренные встречать Новый год за границей, а если есть, то в какой стране. В десятку стран, куда россияне едут на новогодние праздники, помимо уже названных, вошли Франция, Китай, Чехия, Индия и Египет.

"Надо отметить, что число россиян, намеренных встречать Новый год за границей, по сравнению с прошлогодними показателями выросло на 19 процентов, - пояснил Зубец. - При этом снизилось или осталось на прежнем уровне число россиян, готовых встречать Новый год в Финляндии, Белоруссии, Франции, Чехии и Индии. С другой стороны, несколько увеличилось число тех, кто намерен отметить праздники в Турции, Германии, Италии и Китае". По сравнению с результатами аналогичного прошлогоднего исследования больше всего (на 76 процентов) выросло число тех, кто намерен встречать новый год в Египте.

Но, в общем и целом, только около 5 процентов россиян покидают родные пенаты на новогодние каникулы.

Чаще всего новогодние праздники проводят за границей жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Перми и Ярославля. Меньше всего намеренных встречать Новый год за границей в Новокузнецке, Саранске, Стерлитамаке, Махачкале и Грозном.

Между тем, последний опрос ВЦИОМ показал, что около 80 процентов россиян планируют встретить Новый 2019 год дома в кругу семьи. Еще 6 процентов в новогоднюю ночь пойдут в гости, 4 процента отправятся на дачу. А 5 процентов участников опроса сообщили, что вообще не намерены как-либо отмечать Новый год.