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31.12.2018 02:49
Рубрика: В мире

Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп упрекнул экс-президента Барака Обаму в строительстве трехметрового забора вокруг своего особняка, в то время как его сторонники-демократы отказываются выделять деньги на возведение стены на американо-мексиканской границе.

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По словам Трампа, супруги Обама построили вокруг своего дома стену. "Я согласен, это действительно необходимо для их безопасности, США нужно то же самое, но чуть большая версия", - написал американский лидер в Twitter.

Правительство США частично не работает с 22 декабря из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, пишет РИА Новости.

Трамп, который еще до своего избрания обещал построить такую стену, отказывается убирать эти расходы из проекта документа. На днях он поставил условие: либо стена, либо полное закрытие южной границы США. Такой вариант глава Белого не исключает, если демократы не выделят деньги на завершение возведения стены, а также не согласятся внести изменения в "нелепые иммиграционные законы".

Фото: AP Photo/Moises Castillo
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При этом в воскресенье глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли заявил, что Трамп давно отказался от идеи строительства бетонной стены на границе с Мексикой. Обсуждается вариант строительства барьера лишь на некоторых участках границы, а на остальных планируется использовать высокие технологии.

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