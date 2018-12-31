Умер заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов

Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов умер на 64-м году жизни. Он скончался 30 декабря после тяжелой болезни. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Свою карьеру Аристов начинал в качестве сотрудника местной прокуратуры. В 1989 году он был переведен в Москву, где возглавлял отдел по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры, а также работал в должности замначальника Главного следственного управления. Позже Сергей Аристов трудился замминистром путей сообщения России. Статс-секретарем - заместителем министра транспорта России Аристов был назначен первого декабря 2005 года.

Его труд отмечен многими наградами, в том числе: Орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством IV степени", а также Медалью "За развитие железных дорог".

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих выразил соболезнования родным и близким Сергея Аристова. Прощание состоится второго января 2019 года. Сергей Аристов будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.