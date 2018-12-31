Утвердили правила выдачи субсидий банкам по недополученным доходам по кредитам

Правительство утвердило правила предоставления субсидий банкам для возмещения недополученных ими доходов по кредитам, которые кредитные организации выдадут представителям малого и среднего бизнеса в 2019-2024 годах.

Постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 января 2019 года.

Одним из условий получения субсидий станет то, что кредит малому или среднему бизнесу должен быть выдан в рублях на инвестиционные цели или по договору на пополнение оборотных средств. Процентная ставка по кредиту должна быть размере ключевой ставки Банка России или быть не менее чем на два процента годовых, но не более 8,5 процента.