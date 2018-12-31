Утверждена программа обучения для граждан предпенсионного возраста

Распоряжением Правительства утверждена специальная программа профобучения и дополнительного профобразования для россиян предпенсионного возраста до 2024 года. Ее цель - содействие занятости граждан предпенсионного возраста, а именно получения новых знаний и компетенций.

Это должно обеспечить для этой категории россиян конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. Как работодатель, так и сам гражданин сможет обратиться с заявкой на участие в программе. По итогам обучения будет проводиться экзамен и выдается отдельный документ - "Скиллс Паспорт" с "профилем профессиональных компетенций".

Этот документ может быть включен в резюме, которое автоматически размещается в Общероссийской базе вакансий "Работа в России", передает "Интерфакс".