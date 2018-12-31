В Канаде два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

В Канаде в результате столкновения на железнодорожном переезде товарного поезда и легкового автомобиля погибли два человека. Инцидент случился в воскресенье в городе Лэнгли (провинция Британская Колумбия).

По данным телеканала CTV, авария произошла при включенных сигналах светофора и поднятых шлагбаумах. Предполагается, что водитель машины решил попытаться проскочить переезд.

После столкновения поезд протащил автомобиль по рельсам. Находившиеся внутри легковушки два человека погибли на месте. Сейчас местная полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личности погибших, пишет ТАСС.