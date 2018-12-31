В Магнитогорске приземлился второй Ил-76 МЧС России

На аэродроме в Магнитогорске приземлился второй Ил-76. Первый грузовой борт привез технику и спасателей из Подмосковья примерно в 14:30 по московскому времени.

Таким образом МЧС Росси максимально нарастили группировку, которая занимается разбором завалов рухнувшего подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске.

Этот второй борт Ил-76 доставил в Магнитогорск 50 спасателей, два кинологических расчета и еще один, второй по счету, диагностический прибор "Струна" для определения устойчивости здания. Сейчас в районе места ЧС сосредоточены 210 единиц техники и более 1300 человек личного состава.

Работы по поиску и спасению продолжатся и ночью. Надо спешить, поскольку ночью синоптики обещают понижение температуры до минус 25 градусов. К тому же сохраняется опасность обрушения смежных панелей рухнувшего подъезда. Дом старый - постройки 1973 года.