В новогоднем обращении Путин призвал россиян стать единой командой

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян в традиционном новогоднем обращении и пожелал им радости и благополучия, а стране - процветания.

"В новогоднюю ночь мы загадываем желания, но мы знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны, можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой", сказал глава государства.

Говоря о наступающем 2019 году, президент подчеркнул, что для решения большинства задач россиянам нужно будет стать единой командой.

"Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре. И главное, шаг за шагом добиваться повышения качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему, - убежден глава государства. - Сделать это можем мы, только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченными, единой, сильной командой".

Президент призвал россиян больше ценить тех, кто рядом, кто дорог. "Давайте пожелаем счастья тем, кто рядом. Скажем всем, кто дорог, самые теплые слова, поблагодарим родителей, нежно и крепко обнимем детей, раскроем свои сердца навстречу друг другу, - сказал Владимир Путин. - Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием".