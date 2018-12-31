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31.12.2018 17:51
Рубрика: В мире

В Риме новогодняя ночь пройдет без фейерверков

Текст: Нива Миракян (Рим)

Мэр Рима Вирджиния Раджи подписала декрет, запрещающий использование фейерверков, петард, любой пиротехники и взрывающихся объектов в новогоднюю ночь.
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Запрет будет действовать на территории итальянской столицы с 00.01 часов 31 декабря 2018 до 24 часов 1 января 2019 года. Разрешено использование безобидных бенгальских огней и световых вертушек.

Свое решение градоначальник объяснила желанием защитить римлян и их детей от неприятных инцидентов, которые могут возникнуть в момент шумного празднования наступающего года на многочисленных столичных площадях.

"Мне бы хотелось пожелать всем тем, кто решит встречать Новый год в Риме, отпраздновать это событие мирно и радостно", - подчеркнула Раджи.

В мире Европа Италия Новый год
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