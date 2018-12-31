В Сеть утекли изображения смартфона Nokia 9. И он ужасен

Инсайдер Эван Бласс опубликовал в твиттере официальный рендер смартфона Nokia 9, оснащенного пентакамерой - камерой из пяти модулей, не считая светодиодной фотовспышки.
Nokia 9 PureView "Beholder." HNY pic.twitter.com/x4Kh3anP46— Evan Blass (@evleaks) 31 декабря 2018 г.
Утечка предполагает, что камера будет создана в сотрудничестве с Carl Zeiss, а сканер отпечатка пальца разместится не на задней панели или под экраном, а непосредственно в дисплее, как это уже сделано у ряда китайских производителей смартфонов.
Вырезов в верхней части экрана не будет, хотя и безрамочным его назвать сложно.
Подписчиков Бласса поразила основная камера, которые сравнили ее с фасетчатыми органами зрения насекомых, киношными монстрами и сливным отверстием в ванной.
31 декабря 2018 г.
31 декабря 2018 г.
😂😂😂 pic.twitter.com/pXysn8RDzn— โซมะ (@tumsoma) 31 декабря 2018 г.
31 декабря 2018 г.
31 декабря 2018 г.
31 декабря 2018 г.
По словам многих пользователей, внешний вид Nokia 9 вызывает у них приступ трипофобии - так называется иррациональный страх перед скоплением отверстий, кругов или пузырьков.