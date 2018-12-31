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В Сеть утекли изображения смартфона Nokia 9. И он ужасен

31.12.2018,  
11:25
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Evan Blass/Twitter Фото: Evan Blass/Twitter
Фото: Evan Blass/Twitter

Инсайдер Эван Бласс опубликовал в твиттере официальный рендер смартфона Nokia 9, оснащенного пентакамерой - камерой из пяти модулей, не считая светодиодной фотовспышки.

Утечка предполагает, что камера будет создана в сотрудничестве с Carl Zeiss, а сканер отпечатка пальца разместится не на задней панели или под экраном, а непосредственно в дисплее, как это уже сделано у ряда китайских производителей смартфонов.

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Вырезов в верхней части экрана не будет, хотя и безрамочным его назвать сложно.

Подписчиков Бласса поразила основная камера, которые сравнили ее с фасетчатыми органами зрения насекомых, киношными монстрами и сливным отверстием в ванной.

 

 

 

 

 

По словам многих пользователей, внешний вид Nokia 9 вызывает у них приступ трипофобии - так называется иррациональный страх перед скоплением отверстий, кругов или пузырьков.

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